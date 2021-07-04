Моуринью высказался о матче Украина — Англия

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью высказался о матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2020, в котором встретились сборные Украины и Англии. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу британского коллектива.

«В матче с Украиной Англии было очень легко. Я бы даже сказал, слишком легко. Безусловно, Англия сыграла хорошо и сама себе облегчила задачу. Как я изначально и думал, проблем у англичан не возникло.

Англия весь матч владела преимуществом и могла победить с более крупным счётом. Проблем не возникло вообще. Ни травм, ни дисквалификаций. И теперь она в полуфинале. Будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины. Но Англия сильна, демонстрирует качественную и уверенную игру», — приводит слова Моуринью The Sun.

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