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Моуринью высказался о матче Украина — Англия

Моуринью высказался о матче Украина — Англия
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Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью высказался о матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2020, в котором встретились сборные Украины и Англии. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу британского коллектива.

«В матче с Украиной Англии было очень легко. Я бы даже сказал, слишком легко. Безусловно, Англия сыграла хорошо и сама себе облегчила задачу. Как я изначально и думал, проблем у англичан не возникло.

Англия весь матч владела преимуществом и могла победить с более крупным счётом. Проблем не возникло вообще. Ни травм, ни дисквалификаций. И теперь она в полуфинале. Будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины. Но Англия сильна, демонстрирует качественную и уверенную игру», — приводит слова Моуринью The Sun.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.

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