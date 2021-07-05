Бензема: хочу поблагодарить всю Францию за то, с какой добротой встретили моё возвращение

Нападающий сборной Франции Карим Бензема поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

«Я хотел бы видеть сборную Франции на вершине. Спасибо болельщикам за то, что они всегда в нас верили, поражения как препятствия подталкивают нас к тому, чтобы превзойти самих себя.

Это всего лишь отсрочка, мы вернёмся сильнее. Я также хочу поблагодарить всех своих товарищей по команде, персонал и всю Францию за то, что с такой добротой встретили моё возвращение», — написал Бензема в своём «инстаграме».

Напомним, 28 июня французы встретились со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2020. Действующие чемпионы мира в концовке основного времени упустили преимущество в два мяча и не сумели дожать соперника в дополнительное время (3:3). В серии пенальти точнее оказались швейцарцы — 5:4.

Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор на протяжении четырёх лет ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России.



