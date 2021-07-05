«Мне было минус семь лет». Барелла подшутил над журналистом после вопроса с ошибкой

У полузащитника «Интера» и сборной Италии Николо Бареллы получился курьёзный диалог с журналистом во время пресс-конференции.



Один из репортёров грубо ошибся в возрасте футболиста и задал ему следующий вопрос: «Вам тогда было семь лет, но не могли бы вы рассказать о магии чемпионата мира 1990 года в Италии?»



Барелла сначала удивился, но затем всё же ответил: «Я родился в 1997-м. Во время чемпионата мира мне было минус семь лет». Журналист после этих слов не придумал, как поправить вопрос.



Сборная Италии с Бареллой в составе добралась до полуфинала Евро-2020, где ей предстоит сыграть с Испанией. Турнир должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.