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Нападающий ЦСКА Яковлев получил закрытую черепно-мозговую травму в игре с «Копенгагеном»

Нападающий ЦСКА Яковлев получил закрытую черепно-мозговую травму в игре с «Копенгагеном»
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У 19-летнего российского нападающего московского ЦСКА Владислава Яковлева выявлена закрытая черепно-мозговая травма по итогам обследования после контрольной игры с датским «Копенагагеном» (0:1). Об этом сообщает пресс-служба армейцев на официальном сайте клуба.

«Сегодня во время товарищеского матча ПФК ЦСКА — «Копенгаген», проходившего в австрийском Бад-Тацмансдорфе, в ходе одного из игровых столкновений нападающий Владислав Яковлев получил закрытую черепно-мозговую травму.

При этом у футболиста было подозрение на сотрясение головного мозга, но в ходе медицинского обследования оно не подтвердилось», — гласит пресс-релиз армейцев.

В минувшем сезоне Яковлев провёл 40 встреч на молодёжном уровне за ЦСКА, в которых отметился 21 забитым мячом и 11 результативными передачами. В двух играх РПЛ он вышел на замену за основной состав, проведя суммарно на поле 15 минут и не отметившись результативными действиями.

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