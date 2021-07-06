Нападающий ЦСКА Яковлев получил закрытую черепно-мозговую травму в игре с «Копенгагеном»

У 19-летнего российского нападающего московского ЦСКА Владислава Яковлева выявлена закрытая черепно-мозговая травма по итогам обследования после контрольной игры с датским «Копенагагеном» (0:1). Об этом сообщает пресс-служба армейцев на официальном сайте клуба.



«Сегодня во время товарищеского матча ПФК ЦСКА — «Копенгаген», проходившего в австрийском Бад-Тацмансдорфе, в ходе одного из игровых столкновений нападающий Владислав Яковлев получил закрытую черепно-мозговую травму.



При этом у футболиста было подозрение на сотрясение головного мозга, но в ходе медицинского обследования оно не подтвердилось», — гласит пресс-релиз армейцев.



В минувшем сезоне Яковлев провёл 40 встреч на молодёжном уровне за ЦСКА, в которых отметился 21 забитым мячом и 11 результативными передачами. В двух играх РПЛ он вышел на замену за основной состав, проведя суммарно на поле 15 минут и не отметившись результативными действиями.

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