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Мостовой: после пенальти на Стерлинге почти все будут за итальянцев. Поэтому Forza Italia!

Мостовой: после пенальти на Стерлинге почти все будут за итальянцев. Поэтому Forza Italia!
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Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем финале Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

«Однозначно буду болеть за Италию. После того, что произошло в полуфинале англичан, почти все будут за итальянцев. Этот пенальти на Стерлинге, за что и как его поставили… Вообще такое ощущение, что турнир в Англии проходит. Все игры, кроме одной, они провели дома. Не очень честно и весьма странно. Опять мы возвращаемся к этому непонятному формату. Фаворит, конечно, Англия из-за домашних трибун. Но я за Италию — Forza Italia!

Кьеллини и Боннучи — образец для всех защитников мира. Как они перекусили Лукаку в матче с Бельгией. Персонально буду переживать за Манчини. Был прекрасным футболистом. Его многие недооценивают, но он побеждал в Италии, в Англии. То, что у него не получилось в «Зените» — случайность. Ему не дали поработать. У нас много у кого не получалось: у Эмери, Лаудрупа, Билича, Петреску. Здесь надо на нас самих посмотреть и подумать, почему таким людям не удалось показать свой уровень», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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