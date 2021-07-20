Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корниленко: Бердыев – идеальная кандидатура для сборной России. Он мощный тактик

Корниленко: Бердыев – идеальная кандидатура для сборной России. Он мощный тактик
Комментарии

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост наставника сборной России.

«Сейчас много дискуссий по поводу того, кто должен возглавить сборную России. Один из самых часто упоминаемых — Курбан Бердыев. На мой взгляд, это идеальная кандидатура. Он сильнейший специалист, который может дать результат. Я работал с ним в «Рубине» и знаю, о чем говорю. Курбан Бекиевич — мощный тактик, очень здорово готовит команду к конкретному сопернику, разбирает всё до мелочей, много работает с каждым футболистом индивидуально. К каждому — свой подход. Если он возглавит сборную России, это будет здорово», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новость по теме
Шаронов: Бердыев — тренер, который подходом к делу может дать сборной России результат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021