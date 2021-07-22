Экс-врач «Локомотива» объяснил, почему Лысов был вынужден завершить карьеру

Бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий прокомментировал завершение карьеры 23-летнего Михаила Лысова. Экс-игрок железнодорожников и молодёжной сборной России закончил с футболом из-за проблем с сосудами.



«Всё ожидаемо. К сожалению, у него были большие проблемы с сосудами. Мы рекомендовали ему не возвращаться в футбол. Это не связано с тем, что он сейчас не может играть, мы обсуждали отдалённые последствия. Называть их не хочу, но это было бы связано с недостаточным кровообращением на фоне интенсивных физических нагрузок. Но Миша настолько любит футбол, что решил продолжить карьеру. К сожалению, у него не получилось. Временное разрешение ему давали не в «Локомотиве», клуб был против. Я нейрохирург, поэтому знаю, о чём говорю. Да и все понимали, что очень боязно за его будущее.



У него проблемы с одним крупным сосудом. Сейчас это никак на его жизни не скажется, она будет позитивной, полноценной и активной, но только на любительском уровне. Данная проблема не вызвана занятиями спортом, это всё врождённое.



К возобновлению тренировок он вернулся после того, как ушёл из «Локомотива», поэтому имел право поступать как считает нужным. Юридически и морально. Получилось так, что спустя время он принял абсолютно правильное решение. Искренне желаю ему здоровья и удачи в тренерской карьере», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.