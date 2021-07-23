Д. Комбаров: Карпин — человек с характером и авторитетом, хочется, чтобы у него получилось

Защитник Дмитрий Комбаров прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.

«Хороший Карпин выбор или плохой — покажет время. Я могу пожелать Валерию Георгиевичу только удачи в этой работе. Он человек с жёстким характером и авторитетом, поэтому у него всё может вполне получиться. Да и хочется этого.

Не знаю, помешает ли ему совмещение, но надеюсь, что нет», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.