Д. Комбаров: Карпин — человек с характером и авторитетом, хочется, чтобы у него получилось
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Защитник Дмитрий Комбаров прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.
«Хороший Карпин выбор или плохой — покажет время. Я могу пожелать Валерию Георгиевичу только удачи в этой работе. Он человек с жёстким характером и авторитетом, поэтому у него всё может вполне получиться. Да и хочется этого.
Не знаю, помешает ли ему совмещение, но надеюсь, что нет», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.
Новость по темеВалерий Карпин — новый главный тренер сборной России
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