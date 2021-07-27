Цорн и Рангник не заинтересованы в длительном сотрудничестве «Локомотива» с Николичем

Новое руководство «Локомотива» в лице Ральфа Рангника и Томаса Цорна не заинтересовано в длительном сотрудничестве с нынешним тренером команды Марко Николичем. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.
«Позиции Николича не очень крепкие. У нового руководства в планах поставить другого тренера. Пока серб будет показывать хорошие результаты, вопрос об его отставке вряд ли будет подниматься. Но после первых неудач он может лишиться своего поста», – добавил один из собеседников «Чемпионата».
Журналист Нобель Арустамян ранее сообщил, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько футболистов. В их числе — Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов. Источники «Чемпионата» подтверждали эту информацию.
- 27 июля 2021
-
22:07
-
22:01
-
21:42
-
21:20
-
21:15
-
21:11
-
21:03
-
20:57
-
20:47
-
20:31
-
20:23
-
20:14
-
20:01
-
19:58
-
19:50
-
19:47
-
19:35
-
19:24
-
19:00
-
18:58
-
18:39
-
18:28
-
18:23
-
18:02
-
18:01
-
17:55
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:19
-
17:19
-
17:11
-
16:54
-
16:33
-
16:26