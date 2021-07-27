Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Цорн и Рангник не заинтересованы в длительном сотрудничестве «Локомотива» с Николичем

Цорн и Рангник не заинтересованы в длительном сотрудничестве «Локомотива» с Николичем
Аудио-версия:
Комментарии

Новое руководство «Локомотива» в лице Ральфа Рангника и Томаса Цорна не заинтересовано в длительном сотрудничестве с нынешним тренером команды Марко Николичем. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

«Позиции Николича не очень крепкие. У нового руководства в планах поставить другого тренера. Пока серб будет показывать хорошие результаты, вопрос об его отставке вряд ли будет подниматься. Но после первых неудач он может лишиться своего поста», – добавил один из собеседников «Чемпионата».

Журналист Нобель Арустамян ранее сообщил, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько футболистов. В их числе — Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов. Источники «Чемпионата» подтверждали эту информацию.

Новость по теме
Цорн предлагал «Краснодару» Баринова, Миранчука, Смолова и Мурило
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021