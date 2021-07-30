Витория: «Спартаку» было важно взять 3 очка в игре с «Крыльями», несмотря на качество игры

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0).
«Не все матчи проходят гладко. Соперник играл хорошо, компактно, перекрывал зоны, особенно в первом тайме, тем самым вызывая сложности у группы атаки. В перерыве мы сумели внести коррективы, чтобы изменить действия в атаке. Что-то не получалось из-за технических ошибок, были моменты, которыми не воспользовались, не забили. Победа была очень нужна, очень важно было забрать три очка, несмотря на качество игры.
Это футбол: есть игры, где бывает мало моментов, но при этом всё залетает. Сегодня создали около 17 моментов, некоторые из них были очень хорошие, но мяч не хотел заходить — такое бывает. Не забили сегодня, забьём в следующий раз», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 30 июля 2021
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