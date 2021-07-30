Крыховяк покинет «Локомотив». Гжегож уже попрощался с партнёрами по команде

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк попрощался с партнёрами по «Локомотиву». Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.



«Польский полузащитник уже сказал партнёрам, что покинет клуб», — сказал один из источников «Чемпионату».



Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Крыховяк не примет участие в дерби против ЦСКА, которое пройдёт завтра, 31 июля. Ранее СМИ сообщали, что Крыховяк близок к переходу в «Краснодар».

Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи. С 2008 года Крыховяк вызывается в национальную команду Польши.

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