Роман Яремчук прибыл в Лиссабон для подписания контракта с «Бенфикой»

25-летний нападающий сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук близок к завершению перехода в лиссабонскую «Бенфику». Об этом информирует итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, футболист несколько часов назад приземлился в Лиссабоне для того, чтобы уладить последние детали по своему переходу из «Гента».

Яремчук перешёл в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В минувшем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Вулверхэмптона», «Арсенала», «Милана» и «Ромы».



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