Роман Яремчук прибыл в Лиссабон для подписания контракта с «Бенфикой»
Поделиться
25-летний нападающий сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук близок к завершению перехода в лиссабонскую «Бенфику». Об этом информирует итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как отмечает источник, футболист несколько часов назад приземлился в Лиссабоне для того, чтобы уладить последние детали по своему переходу из «Гента».
Яремчук перешёл в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В минувшем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Вулверхэмптона», «Арсенала», «Милана» и «Ромы».
Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть
Новость по темеФутболистов сборной Украины раскритиковали за фото с Бастой
Комментарии
- 31 июля 2021
-
08:38
-
07:22
-
06:07
-
05:46
-
03:06
-
02:40
-
01:16
-
00:50
-
00:37
- 30 июля 2021
-
23:54
-
23:29
-
23:19
-
22:35
-
22:31
-
22:27
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:44
-
21:40
-
21:33
-
21:07
-
21:03
-
20:54
-
20:53
-
20:45
-
20:41
-
20:38
-
20:29
-
20:06
Партнерский контент