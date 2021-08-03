Соболев: я мечтал услышать гимн ЛЧ. Завтра его не будет, поэтому обязаны пройти дальше

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался в преддверии матча Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Первый матч ЛЧ, который я посмотрел, не помню. Но душа ликует – я шёл к мечте детства: сыграть в ЛЧ. Постараюсь показать свою лучшую игру. Насколько знаю, гимна ЛЧ завтра не будет, я мечтал его услышать – так что мы обязаны проходить в следующую стадию.

Единственный фактор, который даёт нам преимущество – домашний стадион, но зрителей будет немного. «Бенфика» – тяжёлый соперник, сделаем всё, чтобы пройти её», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

атч «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.