Итальянский агент подал в суд на «Локомотив» и «Аталанту» из-за перехода Алексея Миранчука

Итальянский агент Никола Инносентин подал в суд Бергамо на «Локомотив» и «Аталанту» из-за трансфера полузащитника Алексея Миранчука, сообщает Eurostavka.



По информации источника, весной 2020 года Инносентин провёл встречу со спортивным директором «Локомотива» Андреем Лосюком и главным скаутом клуба по Европе Риккардо Червелатти, на которой обсуждались возможные трансферы игроков в европейские клубы. Через несколько месяцев агент предложил Лосюку вариант с переходом Алексея Миранчука в «Аталанту». Для начала переговоров от «Локомотива» Инносентину нужен был мандат, который он получил до конца летнего трансферного окна. Документ подписал Василий Кикнадзе, занимавший пост генерального директора «Локомотива».



Позже Инносентин устроил онлайн-встречу Лосюка и спортивного директора «Аталанты» Джованни Сартори. В ходе переговоров стало известно, что «Локомотив» рассчитывает получить за Миранчука € 20-25 млн, а в «Аталанте» данную сумму считают завышенной. Тогда Инносентин предложил «Аталанте» включить в сделку защитника Аркадиуша Рецу, которого в Бергамо оценивали в € 6 млн. Так агент хотел сбить цену за Миранчука до € 14-15 млн, за которые он и был продан, но без Рецы.



В переговорах наступила пауза из-за участия «Аталанты» в решающих стадиях Лиги чемпионов. В августе представители «Локомотива» и «Аталанты» перестали выходить на связь с Инносентином. Московский клуб выдал мандаты другим агентам для ведения переговоров с итальянцами. Лосюк хотел взять Рецу в аренду, но «Аталанте» такой вариант не пришёлся по душе. В итоге Рецу из сделки убрали, как и Инносентина.



За два дня до трансфера Лосюк уведомил Инносентина об отзыве мандата, однако права подписи каких-либо бумаг было лишь у генерального директора клуба. В письме Лосюк выразил благодарность агенту за «роль в переговорах о Миранчуке с «Аталантой», тем самым признав наличие у Инносентина мандата и его роль в обсуждениях. Инносентин подал в суд Бергамо, так как, по его мнению, итальянцы получили преимущество, чтобы заплатить меньше за Миранчука.

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