Витория — о Попове: узнаю, что случилось, когда поговорю с ним

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2) высказался о заявлении спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.

«По поводу Попова – я узнаю, что случилось, когда поговорю с ним. Для такого клуба, как «Спартак», важна стабильность. Коллектив, доверие, сплочённость сотрудников. Когда ситуация в клубе нестабильна – работать сложно. Если хочешь играть на высоком уровне, то важна структура», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что завтра, 5 августа, напишет заявление об уходе из московского клуба.

Ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.