Кирьяков — о Попове: если не готов работать под давлением, не нужно истерить и психовать

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал уход из «Спартака» спортивного директора Дмитрия Попова.
«Если ты идёшь в «Спартак», то должен понимать, что будешь работать под давлением руководства, под давлением Заремы, с которой тоже нужно считаться, под давлением болельщиков, Рабинера и общей прессы. Если ты готов к этому, то да, но если нет, то не нужно истерить по каждому поводу и психовать. Ты должен держать удар», — приводит слова Кирьякова Legalbet.
Напомним, после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой» (0:2) стало известно, что Попов напишет заявление об уходе из клуба. По его словам, на трансферную политику красно-белых влияет бывший главный тренер команды Доменико Тедеско. Также Попов заявил, что «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, и что не хочет «быть терпилой».
- 5 августа 2021
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