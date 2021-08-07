Появились доказательства договорённости Попова о переходе игрока «Ривер Плейт» в «Спартак»

Появились доказательства договорённости Дмитрия Попова по трансферу защитника «Ривер Плейт» Гонсало Монтьеля в московский «Спартак». Ранее агент футболиста Марсело Симонян опровергал эту информацию, о которой публично рассказал Попов.

Как информирует Metaratings, прикрепив скриншоты соответствующих переписок, в ходе диалога по поводу перехода Монтьеля, Симонян в личном сообщении уведомил Попова о том, что в комментариях для СМИ факт переговоров между сторонами будет отрицаться. Такая мера, по словам агента, предпринимается из уважения к Попову и для обеспечения конфиденциальности переговоров. Именно поэтому Симонян отрицал в российских СМИ какие-либо контакты с представителями «Спартака» по Монтьелю.

Напомним, ранее Попов рассказал, что полноценно договорился о трансфере с агентом Монтьеля и пошёл утверждать сделку с президентом «Спартака» Леонидом Федуном, но получил решительный отказ. По словам Попова, в отказе покупать Монтьэля Федун сослался на мнение бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско, который в личной беседе не советовал тому обращать внимание на этого футболиста.

Позже Попов заявил, что эта история стала «последней каплей». Он также сказал, что «не собирается быть терпилой» и покинул свою должность в «Спартаке».