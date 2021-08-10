Игроком «Баварии» Толиссо интересуются «Юве», «МЮ», «Арсенал» и «Вест Хэм»

«Бавария» может продать своего полузащитника Корентина Толиссо. Об этом сообщает Bild. По информации источника, 27-летним французом интересуются «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Вест Хэм».

Сообщается, что «Бавария» готова отпустить игрока за сумму не менее € 10 млн.

В настоящее время французский футболист находится на самоизоляции после того, как сдал положительный тест на коронавирус.

Срок действующего контракта Толиссо с немецким клубом истекает 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн. В сезоне-2020/2021 полузащитник провёл 16 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 1 гол.

Напомним, в минувшем сезоне мюнхенская «Бавария» с большим отрывом от соперников завоевала золотые медали немецкой Бундеслиги. Новый сезон в чемпионате Германии начнётся 13 августа.