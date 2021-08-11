Семак: «Локомотив» очень хорошо идёт в чемпионате, один из главных конкурентов «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Локомотив» очень хорошо идёт в чемпионате, это один из наших главных конкурентов. В последние годы мы играем с ними очень часто, и практически все матчи проходят в очень интересной и непростой борьбе. Нам предстоит выездная игра, поэтому готовимся к сложному выездному матчу. Нам нужно думать, как оптимизировать наш состав и смотреть на состояние наших игроков.
Есть изменения и у «Зенита», и у «Локомотива», хотя по составу они небольшие. По схеме игры у «Локомотива» появилось больше вариативности с уходом Крыховяка. Что касается нашей команды, то у нас тоже есть небольшие изменения — на момент предыдущей встречи у нас были игроки, которые вообще не играли и только-только набирали форму. Сейчас же у нас появилась возможность варьировать схему: на нескольких позициях у нас есть реальная конкуренция за место в стартовом составе. Нам предстоит очень сложный матч. И не только против «Локомотива» — легко не будет ни с кем. Все команды готовятся к встрече с «Зенитом» с особым настроем, но мы должны заниматься своим делом и прилагать максимум усилий для достижения результата», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 11 августа 2021
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