«Рома» заплатит «Челси» € 40 млн за Абрахама
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Форвард «Челси» Тэмми Абрахам согласовал условия контракта с «Ромой», сообщает Sky Sport. По данным источника, «Рома» договорилась о приобретении футболиста.
Ожидается, что Абрахам вылетит в Рим уже сегодня, 15 августа. Он пройдёт медобследование, подпишет контракт и перейдёт в «Рому». Официально о сделке объявят уже в ближайшие дни. «Рома» заплатит лондонскому клубу за игрока € 40 млн.
Накануне, 14 августа, было объявлено об уходе нападающего «Ромы» Эдина Джеко. Боснийский ветеран перешёл в «Интер», подписав контракт на два года.
Абрахам в «Роме» станет одноклубником бывшего форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова. Экс-нападающий российского клуба перебрался в «Рому» из «Дженоа» и уже начал забивать в товарищеских матчах.
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