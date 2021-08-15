«Рома» заплатит «Челси» € 40 млн за Абрахама

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам согласовал условия контракта с «Ромой», сообщает Sky Sport. По данным источника, «Рома» договорилась о приобретении футболиста.

Ожидается, что Абрахам вылетит в Рим уже сегодня, 15 августа. Он пройдёт медобследование, подпишет контракт и перейдёт в «Рому». Официально о сделке объявят уже в ближайшие дни. «Рома» заплатит лондонскому клубу за игрока € 40 млн.

Накануне, 14 августа, было объявлено об уходе нападающего «Ромы» Эдина Джеко. Боснийский ветеран перешёл в «Интер», подписав контракт на два года.

Абрахам в «Роме» станет одноклубником бывшего форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова. Экс-нападающий российского клуба перебрался в «Рому» из «Дженоа» и уже начал забивать в товарищеских матчах.