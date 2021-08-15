Быстров: Дзюба первые три матча ходил пешком. То, что он останется в запасе, читалось
Поделиться
Бывший хавбек «Зенита» Владимир Быстров высказался о стартовом составе петербуржцев на матч 4-го тура РПЛ с «Локомотивом».
«Сегодня в матче выйдут все сильнейшие. Что касается Дзюбы, первые три матча он ходил пешком. То, что он остался в запасе, — читалось, он не показывал свой уровень. При всех пропущенных мячах в первых турах «Зенит» спокойно побеждает, им хватает класса. Сегодня мы увидим совершенно другую оборону», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба остался в запасе питерской команды.
Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград).
Новость по теме«Локомотив» — «Зенит»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ
Комментарии
- 15 августа 2021
-
18:13
-
18:00
-
17:59
-
17:55
-
17:51
-
17:38
-
17:32
-
17:28
-
17:27
-
17:23
-
17:23
-
17:17
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
15:45
-
15:30
-
15:21
-
15:17
-
15:16
-
15:07
-
15:07
-
14:41
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:25
-
14:04
-
13:42
-
13:33
-
13:17
Партнерский контент