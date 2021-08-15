Быстров: Дзюба первые три матча ходил пешком. То, что он останется в запасе, читалось

Бывший хавбек «Зенита» Владимир Быстров высказался о стартовом составе петербуржцев на матч 4-го тура РПЛ с «Локомотивом».



«Сегодня в матче выйдут все сильнейшие. Что касается Дзюбы, первые три матча он ходил пешком. То, что он остался в запасе, — читалось, он не показывал свой уровень. При всех пропущенных мячах в первых турах «Зенит» спокойно побеждает, им хватает класса. Сегодня мы увидим совершенно другую оборону», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба остался в запасе питерской команды.

Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград).