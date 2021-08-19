Нуну рассказал о физической готовности Гарри Кейна

Главный тренер футбольного клуба «Тоттенхэм» Нуну Эшпириту Санту рассказал о физической готовности нападающего команды Гарри Кейна.

«Конечно, мы все поддерживаем Гарри. Его физическая готовность улучшается с каждым днём. Он сегодня тренировался с командой, завтра тоже будет заниматься вместе с парнями. В субботу решим, кто попадёт в заявку на следующий матч. Что касается ситуации с трансфером Гарри, то мы не обращаем особого внимания на то, что происходит вне команды. Гарри – наш игрок, один из лучших футболистов в мире, мы очень рады, что он у нас есть», – приводит слова Нуну The Guardian.

Ранее сообщалось, что главной трансферной целью футбольного клуба «Манчестер Сити» остаётся нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, несмотря на то что Жорже Мендеш, агент португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, предложил португальца руководству английского клуба.