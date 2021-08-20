Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци прошёл медосмотр перед переходом в «Милан», сообщает Football Italia. Журналисты опубликовали видео, на котором Флоренци выходит из клиники в Милане. Бывший капитан «Ромы» будет выступать за новую команду под 25-м номером.
Ранее сообщалось, что «Милан» арендует игрока с возможностью выкупа контракта.
Контракт Флоренци с «Ромой» действует до 2023 года, однако Алессандро не собирается оставаться в Риме. На Сардинии, где он был в отпуске, Алессандро рассказал друзьям, что покинет клуб. Сам футболист готов перейти в «Милан».
Алессандро Флоренци — чемпион Европы 2020 года, обладатель Кубка и Суперкубка Франции.
Ранее стало известно, что форвард «Челси» Тэмми Абрахам согласовал условия контракта с «Ромой». «Рома» заплатит лондонскому клубу за игрока € 40 млн.
- 20 августа 2021
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