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Зидан пожертвовал € 2 млн на борьбу с лесными пожарами в Алжире

Зидан пожертвовал € 2 млн на борьбу с лесными пожарами в Алжире
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оказал финансовую помощь «Алжиру», сообщает Shoot Africa. По данным издания, Зидан пожертвовал € 2 млн на борьбу с ущербом от лесных пожаров.

Ранее в Алжире бушевали пожары. В первую очередь от них пострадал горный регион Кабилия, расположенный в 100 км от столицы государства. В результате пожаров погибли не менее 65 человек, многие пострадали.

В Алжире считают, что пожары могли возникнуть из-за поджогов. Пожар вспыхивал одновременно в различных местах, но точные причины пока не установлены.

Отметим, что Зидан является французом кабильского происхождения, он родился в пригороде Марселя. Примечательно, что сын Зидана, Лука, являющийся голкипером, решил выступать за сборную Алжира.

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