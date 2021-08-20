Зидан пожертвовал € 2 млн на борьбу с лесными пожарами в Алжире

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оказал финансовую помощь «Алжиру», сообщает Shoot Africa. По данным издания, Зидан пожертвовал € 2 млн на борьбу с ущербом от лесных пожаров.

Ранее в Алжире бушевали пожары. В первую очередь от них пострадал горный регион Кабилия, расположенный в 100 км от столицы государства. В результате пожаров погибли не менее 65 человек, многие пострадали.

В Алжире считают, что пожары могли возникнуть из-за поджогов. Пожар вспыхивал одновременно в различных местах, но точные причины пока не установлены.

Отметим, что Зидан является французом кабильского происхождения, он родился в пригороде Марселя. Примечательно, что сын Зидана, Лука, являющийся голкипером, решил выступать за сборную Алжира.