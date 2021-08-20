Экс-защитник «Барселоны»: нам не разрешали трогать Месси во время тренировок

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо, ранее выступавший за «Барселону», рассказал об особенностях тренировок в каталонском клубе. По словам 21-летнего игрока, во время тренировок футболистам не разрешали атаковать экс-капитана команды Лионеля Месси.

«В «Барселоне» нам не разрешали трогать Месси. Это звучит странно, но так и было. Он — лучший в истории, а мы не хотели его травмировать», — цитирует Тодибо Goal.

В июне 2021 года «Ницца» приобрела Тодибо у «Барселоны». Французский клуб выкупил контракт игрока за € 8,5 млн. Ещё € 7 млн каталонский клуб получит в качестве бонусов, а также процент от будущей продажи французского футболиста.

Тодибо выступал за «Ниццу» на правах аренды с февраля 2021 года. Защитник перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы». Сумма трансфера составила € 1 млн. В минувшем сезоне Тодибо принял участие в 15 матчах французской Лиги 1 и забил один гол.