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Экс-защитник «Барселоны»: нам не разрешали трогать Месси во время тренировок

Экс-защитник «Барселоны»: нам не разрешали трогать Месси во время тренировок
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Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо, ранее выступавший за «Барселону», рассказал об особенностях тренировок в каталонском клубе. По словам 21-летнего игрока, во время тренировок футболистам не разрешали атаковать экс-капитана команды Лионеля Месси.

«В «Барселоне» нам не разрешали трогать Месси. Это звучит странно, но так и было. Он — лучший в истории, а мы не хотели его травмировать», — цитирует Тодибо Goal.

В июне 2021 года «Ницца» приобрела Тодибо у «Барселоны». Французский клуб выкупил контракт игрока за € 8,5 млн. Ещё € 7 млн каталонский клуб получит в качестве бонусов, а также процент от будущей продажи французского футболиста.

Тодибо выступал за «Ниццу» на правах аренды с февраля 2021 года. Защитник перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы». Сумма трансфера составила € 1 млн. В минувшем сезоне Тодибо принял участие в 15 матчах французской Лиги 1 и забил один гол.

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