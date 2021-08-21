Кай Хаверц пожертвовал € 200 тыс. немецкому Красному Кресту на поддержку жертв наводнения

22-летний атакующий полузащитник лондонского «Челси» и сборной Германии Кай Хаверц сделал внушительное пожертвование жертвам наводнения своей родной страны в размере € 200 тыс.
Футболист впервые узнал о ситуации во время телефонного разговора со своим отцом после вылета Германии с Евро-2020, когда ему сообщили, что жители пережили в дни проливных дождей.
«Честно говоря, я не воспринял всерьёз то, что он сказал, потому что иногда такое случается. Но потом он прислал нам видео и фотографии. Это было ужасно. Всё было затоплено, вокруг плавали машины, в воде были люди. Это было тяжело видеть, потому что я жил, может быть, в 20 минутах от того места, где это произошло. Я имею в виду, что я вырос там.
Моя семья живёт в этом районе, и мы знаем, что здесь так много бездомных. Они потеряли всё, и им негде спать, или есть дома без электричества и люди, у которых сейчас нет еды или одежды. Так что я думаю, что сейчас по-прежнему хорошее время, чтобы помочь. Тем не менее, у них остаётся много проблем», — цитирует Хаверца Goal.
Также, во втором туре чемпионата Англии с «Арсеналом» Хаверц выйдет в специальных бутсах, 100 пар которых затем будут разыграны с аукциона, а вся прибыль будет переведена в Красный Крест.
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