Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» определился с новым форвардом на случай ухода Мбаппе

«ПСЖ» определился с новым форвардом на случай ухода Мбаппе
Комментарии

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В услугах 24-летнего бразильца заинтересован «Пари Сен-Жермен», информирует RMC Sport.

Согласно сведениям источника, руководство и тренерский штаб «ПСЖ» видят в Ришарлисоне потенциальную замену Килиану Мбаппе, который близок к уходу из команды в летнее трансферное окно.

Отмечается, что Ришарлисон близко дружит с Неймаром, который также выступает в «ПСЖ». Это может подтолкнуть форварда «Эвертона» к переезду в Париж.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Ришарлисон сыграл в составе «Эвертона» 40 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи. Ранее СМИ приписывали интерес к нему испанским грандам — «Барселоне» и «Реалу».

Первый гол Мбаппе в новом сезоне:

Новость по теме
«Реал» предложит «ПСЖ» € 170 млн за Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021