«ПСЖ» определился с новым форвардом на случай ухода Мбаппе
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Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В услугах 24-летнего бразильца заинтересован «Пари Сен-Жермен», информирует RMC Sport.
Согласно сведениям источника, руководство и тренерский штаб «ПСЖ» видят в Ришарлисоне потенциальную замену Килиану Мбаппе, который близок к уходу из команды в летнее трансферное окно.
Отмечается, что Ришарлисон близко дружит с Неймаром, который также выступает в «ПСЖ». Это может подтолкнуть форварда «Эвертона» к переезду в Париж.
Напомним, в сезоне-2020/2021 Ришарлисон сыграл в составе «Эвертона» 40 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи. Ранее СМИ приписывали интерес к нему испанским грандам — «Барселоне» и «Реалу».
Первый гол Мбаппе в новом сезоне:
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