Сборная России выразила соболезнования по поводу смерти вратаря «Звезды» Шишмарева

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» выразила соболезнования по поводу смерти 23-летнего вратаря любительской команды «Красная Звезда» Александра Шишмарева, погибшего после столкновения с нападающим во время тренировочного футбольного матча с калининградской «Балтикой-М».

«Сегодня во время тренировочного матча «Балтика-М» — «Красная Звезда» вратарь команды из Советска Александр Шишмарев получил смертельную травму. Врачи клуба и скорой помощи больше часа оказывали помощь, но спасти жизнь не удалось.

Искренне соболезнуем родным и близким», — гласит сообщение сборной России.

Напомним, в субботу, 28 августа, вратарь любительской команды «Красная Звезда» Александр Шишмарев погиб после столкновения с нападающим во время тренировочного футбольного матча с калининградской «Балтикой-М». Помощь, оперативно и в полном объёме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада «Скорой» в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось.