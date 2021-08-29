Черышев — о возможном переходе в «Спартак»: пока предложений нет

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев ответил на вопрос о возможном переходе в московский «Спартак».

«По прилёте ко мне парень подошёл, болельщик «Спартака», пожелал удачи. Говорит: «Приезжай обязательно». Рассмотрю ли я предложение от «Спартака»? Пока предложения нет (смеётся)», — сказал Черышев в видео на YouTube-канале сборной России.

Напомним, накануне Денис Черышев прибыл в расположение сборной России по футболу. В ближайшее время национальной команде предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.