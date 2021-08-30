Алексей Миранчук оценил своё состояние после прибытия в сборную России

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о своём состоянии после прибытия в расположение национальной команды.
«Со всеми увиделся, познакомился, с кем не был знаком лично. Всё в процессе, ждём вечернюю тренировку с нетерпением. Всё идёт своим чередом. Как оценю своё физическое и моральное состояние? Не вижу никаких проблем, поэтому не вижу смысла в этом вопросе. Сезон только начался. Всё здорово, всё отлично. Чувствую себя прекрасно, морально — тоже. Ещё не было каких-то трудных игр сложных, в которые можно бы было погрузиться, проанализировать. Я в сборной с чистой головой, всё отлично. Болельщики на трибунах — это большой плюс для нас», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале РФС.
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.
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