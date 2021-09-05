Шомуродов: с Моуринью мы теперь как учитель и ученик

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов рассказал об общении с главным тренером команды Жозе Моуринью и о своём переходе в римский клуб.



«Всё произошло за неделю. Жозе Моуринью сначала поговорил с моим агентом, а затем со мной. Я не мог поверить, что сделка закроется так быстро.

В работе с Моуринью на меня ничто не давит. Как команда мы все работаем ради общей цели. Первая встреча с Жозе была захватывающей, теперь мы как учитель и ученик. Он отличный психолог. Работать с ним интересно», — приводит слова Шомуродова Calciomercato.

Напомним, Шомуродов перешёл из «Дженоа» в «Рому» в начале августа. До этого 26-летний узбекский футболист выступал в составе «Дженоа», куда перешёл из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн. В сезоне-2020/2021 26-летний форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.