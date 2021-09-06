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Деспотович — о В. Березуцком: наконец-то нашёл футболиста лучше, чем я!

Деспотович — о В. Березуцком: наконец-то нашёл футболиста лучше, чем я!
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович перед товарищеским матчем сфотографировался с тренером «Краснодара» Василием Березуцким.

«Наконец-то нашёл футболиста лучше, чем я! Но он уже закончил», — подписал Деспотович фото, опубликованное в «Инстаграме».

«Рубин» и «Краснодар» сегодня проводят матч в Казани. Команды уже встречались между собой 27 августа в 6-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч завершился победой «Краснодара» со счётом 2:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.

«Краснодар» открыл счёт в матче уже на 12-й минуте, автором первого гола стал Алексей Ионов. После заброса от Кабеллы в казанскую штрафную Кордоба грудью сделал классную скидку на Ионова, который аккуратным ударом в касание направил мяч в нижний угол ворот. На 35-й минуте Джон Кордоба удвоил преимущество «быков».

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