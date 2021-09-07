Два игрока покинули расположение сборной Аргентины и не помогут команде в матче с Боливией

23-летний защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро и его 25-летний соотечественник Джовани Ло Чельсо вернулись в расположение лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и не помогут своей национальной команде в предстоящем матче с Боливией. Об этом сообщает пресс-служба сборной в «Твиттере».
Ранее власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины после остановки матча отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.
Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 10-дневный карантин. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч. Позже полицейские и сотрудники миграционной службы подошли к полю. Аргентинцы после долгих переговоров решили покинуть стадион. Сам матч был официально приостановлен, а через некоторое время аргентинская команда вылетела домой.
Напомним, встреча 10-го тура отбора к ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Боливии пройдёт в пятницу, 10 сентября, в Буэнос-Айрес (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти». Начало матча – 2:30 мск.
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