Стало известно, кто занял шкафчик Месси в раздевалке «Барселоны»

Новоиспечённый нападающий «Барселоны» Люк де Йонг выбрал шкафчик в раздевалке сине-гранатовых. Нидерландец займёт место бывшего капитана и лидера каталонского клуба Лионеля Месси, который минувшим летом перебрался в «Пари Сен-Жермен», информирует Sport.es.
Место Де Йонга в раздевалке находится между местами форварда Серхио Агуэро и голкипера Марка-Андре тер Штегена. До нидерландского форварда и Лионеля Месси этим шкафчиком пользовались Рушту, Франк де Бур, Оска и Хосе Мари Бакеро.
Напомним, в прошлом сезоне Люк де Йонг провёл за «Севилью» 48 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Футболист знаком нынешнему тренеру сине-гранатовых Рональду Куману по работе в сборной Нидерландов.
Ранее представители Ла Лиги сообщали, что трансфер де Йонга в «Барселону» был зарегистрирован в последние минуты летнего трансферного окна.
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