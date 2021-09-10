Стало известно, кто занял шкафчик Месси в раздевалке «Барселоны»

Новоиспечённый нападающий «Барселоны» Люк де Йонг выбрал шкафчик в раздевалке сине-гранатовых. Нидерландец займёт место бывшего капитана и лидера каталонского клуба Лионеля Месси, который минувшим летом перебрался в «Пари Сен-Жермен», информирует Sport.es.

Место Де Йонга в раздевалке находится между местами форварда Серхио Агуэро и голкипера Марка-Андре тер Штегена. До нидерландского форварда и Лионеля Месси этим шкафчиком пользовались Рушту, Франк де Бур, Оска и Хосе Мари Бакеро.

Напомним, в прошлом сезоне Люк де Йонг провёл за «Севилью» 48 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Футболист знаком нынешнему тренеру сине-гранатовых Рональду Куману по работе в сборной Нидерландов.

Ранее представители Ла Лиги сообщали, что трансфер де Йонга в «Барселону» был зарегистрирован в последние минуты летнего трансферного окна.