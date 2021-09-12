Алексей Березуцкий оценил состав ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий, возглавивший армейцев минувшим летом, оценил состав своей команды, а также рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«О состоянии Фернандеса вы знаете — он получил травму в сборной. Когда его ждать — мы не знаем, это большой вопрос. Думаю, это будет известно в ближайшие пару-тройку дней. Жора Щенников получил нефутбольную травму, на данный момент неизвестно, когда он восстановится. Остальные здоровы.

Хватит ли нынешнего состава для решения задач? Считаю, что этой обоймы достаточно. Как говорится, имеем, что имеем. Хотелось, конечно, взять футболистов, но не получилось сделать это практически на флажке трансферного окна», — приводит слова Алексея Березуцкого «Матч ТВ».