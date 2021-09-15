Роналду подарил футболку женщине-стюарду, в которую попал мячом во время разминки

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» подарил свою футболку женщине-стюарду, в которую попал мячом во время предыгровой разминки.

Фото женщины с футболкой Роналду доступно в «инстаграме» nonsense.footy.

Напомним, после случившегося португалец подошёл к женщине, чтобы убедиться, всё ли с ней хорошо.

Фото эпизода доступно в «твиттере» B24.

Матч «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Португалец записал на свой счёт гол, который стал единственным в игре для манкунианцев. Этот мяч стал первым для Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов после возвращения в клуб. Благодаря голу в ворота «Янг Бойз» Роналду стал третьим футболистом после Месси и Бензема, кто нанёс результативный удар в 16 розыгрышах Лиги чемпионов подряд.