«Реал» рассматривает вариант покупки Кавани зимой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании. В услугах уругвайского форварда заинтересован мадридский «Реал», информирует El Nacional.

Согласно сведениям источника, «Королевский клуб» попробует подписать Кавани в ближайшее зимнее трансферное окно. Игроком также интересуется каталонская «Барселона».

Кавани выступает за «красных дьяволов» с 2020 года. Уругваец пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы. Он принял участие в одном матче, в котором не отметился результативными действиями.

При этом ранее британские СМИ утверждали, что Кавани не планирует уходить из «МЮ» во время зимнего трансферного окна. Сообщалось, что уругвайский форвард готов был бороться за место в составе английского клуба и не будет покидать команду до истечения контракта летом 2022 года.