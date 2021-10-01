Милевский — о Лукашенко: осознанно не комментирую тему. У меня родители в Беларуси

Украинский нападающий Артём Милевский рассказал, почему не комментирует политическую ситуацию в Беларуси.
«Осознанно ли не комментирую режим Лукашенко? Да, осознанно. Уже много кто говорил мне на эту тему, многие спрашивали. Я никому не даю комментарии. Это моя позиция. У меня живут родители в Беларуси, этим всё сказано», — сказал Милевский в видео на YouTube-канале «Ходят слухи».
Артём Милевский ранее объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 36 лет. Он начинал карьеру в «Борисфене» из Борисполя, затем много лет играл в киевском «Динамо». После этого Милевский защищал цвета турецкого «Газиантепспора», хорватского «Хайдука», румынской «Конкордии», «Динамо» из Бреста, российского «Тосно» и венгерской «Кишварды». Последним его клубом стал украинский «Минай».
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