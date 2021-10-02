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Черчесов контактировал с Федерацией футбола Турции

Черчесов контактировал с Федерацией футбола Турции
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58-летний российский тренер Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России по футболу, рассказал, что на него выходили представители Федерации футбола Турции.

«Недавно у меня был разговор с Федерацией футбола Турции. Они мне звонили сами. Они тоже были удивлены, что я знаю турецких футболистов. Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских знаю, и исландских, и норвежских. Я всех знаю, это моя профессия», — сказал Черчесов в эфире польской передачи Hejt Park на YouTube-канале Kanał Sportowy.

Напомним, в сентябре руководство федерации футбола Турции приняло решение о расставании с 69-летним местным специалистом Шенолом Гюнешем после поражения на выезде со счётом 1:6 в матче 6-го тура групповой стадии отборочных матчей на ЧМ-2022 от сборной Нидерландов. На этом посту Гюнеша сменил немецкий специалист Штефан Кунц, входивший в число основных кандидатов на пост главного тренера сборной России.

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