Главный тренер «Ньюкасла» оценил возможность увольнения в связи со сменой владельца клуба

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс оценил возможность своего увольнения в свете смены владельца клуба. Вчера, 7 октября, новым владельцем «сорок» стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).
«Я хочу продолжить работу. Хотелось бы получить шанс показать новым владельцам, на что я способен. Но нужно быть реалистом. Они могут выбрать другого тренера. Обычно новые владельцы хотят нового тренера. Я достаточно долго работаю, чтобы понимать это.
Решение принимать не мне. Я приму любой итог. Будем ждать переговоров. Если я не дотяну до своей 1000-й игры, которая приходится на матч с «Тоттенхэмом», то люди могут сказать, что такое возможно лишь со мной. Но не думаю, что это будет жестоко. Таков футбол», — цитирует Брюса The Telegraph.
PIF приобрёл около 80% акций «Ньюкасла». Ранее главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ньюкасл» после семи туров занимает предпоследнее 19-е место.
Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»
- 8 октября 2021
-
13:17
-
13:17
-
13:05
-
12:57
-
12:54
-
12:52
-
12:33
-
12:32
-
12:21
-
12:19
-
11:55
-
11:52
-
11:51
-
11:29
-
11:23
-
11:20
-
11:08
-
10:53
-
10:37
-
10:31
-
10:29
-
10:20
-
09:55
-
09:53
-
09:44
-
09:36
-
09:32
-
09:28
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
07:21
-
07:04
-
06:27
-
06:06