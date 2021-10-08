Главный тренер «Ньюкасла» оценил возможность увольнения в связи со сменой владельца клуба

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс оценил возможность своего увольнения в свете смены владельца клуба. Вчера, 7 октября, новым владельцем «сорок» стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

«Я хочу продолжить работу. Хотелось бы получить шанс показать новым владельцам, на что я способен. Но нужно быть реалистом. Они могут выбрать другого тренера. Обычно новые владельцы хотят нового тренера. Я достаточно долго работаю, чтобы понимать это.

Решение принимать не мне. Я приму любой итог. Будем ждать переговоров. Если я не дотяну до своей 1000-й игры, которая приходится на матч с «Тоттенхэмом», то люди могут сказать, что такое возможно лишь со мной. Но не думаю, что это будет жестоко. Таков футбол», — цитирует Брюса The Telegraph.

PIF приобрёл около 80% акций «Ньюкасла». Ранее главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ньюкасл» после семи туров занимает предпоследнее 19-е место.

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