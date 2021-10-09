Руководство «Ньюкасла» рассматривает кандидатуру Поттера в качестве замены Брюса

Новое руководство английского «Ньюкасл Юнайтед» рассматривает кандидатуры для замены нынешнего наставника команды Стива Брюса, сообщает The Sun.



По информации источника, Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) заинтересован в том, чтобы команду возглавил главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер.



Поттер возглавил «чаек» в мае 2019 года. В прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги «Брайтон» занял 16-е место с 41 очком в активе. Контракт наставника с клубом рассчитан до лета 2025 года.



Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Ювентуса», «Интера» и «Челси» Антонио Конте может возглавить «Ньюкасл».



После семи туров в чемпионате Англии «сороки» располагаются на 19-м месте в таблице, у них три очка.

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