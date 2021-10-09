Руководство «Ньюкасла» рассматривает кандидатуру Поттера в качестве замены Брюса
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Новое руководство английского «Ньюкасл Юнайтед» рассматривает кандидатуры для замены нынешнего наставника команды Стива Брюса, сообщает The Sun.
По информации источника, Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) заинтересован в том, чтобы команду возглавил главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер.
Поттер возглавил «чаек» в мае 2019 года. В прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги «Брайтон» занял 16-е место с 41 очком в активе. Контракт наставника с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Ювентуса», «Интера» и «Челси» Антонио Конте может возглавить «Ньюкасл».
После семи туров в чемпионате Англии «сороки» располагаются на 19-м месте в таблице, у них три очка.
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