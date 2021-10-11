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Ибрагимович надеется восстановиться к матчу Лиги чемпионов с «Порту»

Ибрагимович надеется восстановиться к матчу Лиги чемпионов с «Порту»
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Форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович завершает восстановление после повреждения ахилла. Как сообщает TuttoSport, 40-летний футболист рассчитывает выйти на поле в матче Лиги чемпионов с «Порту», который состоится 19 октября в Португалии.

Тренировки в общей группе Ибрагимович начнёт в середине недели. В настоящее время он работает по индивидуальной программе.

В октябре Ибрагимовичу исполнилось 40 лет. Шведский футболист заранее отпраздновал день рождения, чтобы на празднике смогли присутствовать сотрудники и футболисты «Милана».

На юбилей Ибрагимович купил себе новый спортивный автомобиль золотистого цвета.

Ибрагимович получил травму колена 9 мая в матче Серии А с туринским «Ювентусом». В июне он перенёс операцию. В прошлом сезоне швед провёл в Серии А 27 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи. Из-за травмы он пропустил Евро-2020.

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