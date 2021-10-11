Ибрагимович надеется восстановиться к матчу Лиги чемпионов с «Порту»

Форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович завершает восстановление после повреждения ахилла. Как сообщает TuttoSport, 40-летний футболист рассчитывает выйти на поле в матче Лиги чемпионов с «Порту», который состоится 19 октября в Португалии.
Тренировки в общей группе Ибрагимович начнёт в середине недели. В настоящее время он работает по индивидуальной программе.
В октябре Ибрагимовичу исполнилось 40 лет. Шведский футболист заранее отпраздновал день рождения, чтобы на празднике смогли присутствовать сотрудники и футболисты «Милана».
На юбилей Ибрагимович купил себе новый спортивный автомобиль золотистого цвета.
Ибрагимович получил травму колена 9 мая в матче Серии А с туринским «Ювентусом». В июне он перенёс операцию. В прошлом сезоне швед провёл в Серии А 27 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи. Из-за травмы он пропустил Евро-2020.
- 11 октября 2021
-
14:18
-
14:13
-
14:10
-
14:08
-
13:44
-
13:39
-
13:12
-
13:02
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:36
-
12:19
-
12:02
-
11:53
-
11:41
-
11:29
-
11:27
-
11:13
-
10:54
-
10:47
-
10:40
-
10:26
-
10:14
-
10:11
-
09:48
-
09:41
-
09:40
-
09:28
-
09:26
-
09:23
-
09:19
-
09:00
-
08:30
-
08:22