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Бийол и Мевля — в стартовом составе сборной Словении на матч отбора ЧМ-2022 с Россией

Бийол и Мевля — в стартовом составе сборной Словении на матч отбора ЧМ-2022 с Россией
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В матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встретится с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H пройдёт сегодня, 11 октября, в Мариборе на стадионе «Людски врт». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав сборной Словении: Облак, Мевля, Балковец, Бийол, Карничник, Ловрич, Куртич, Гнезда-Черин, Иличич, Вербич, Шпорар.

Игру обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. В роли ассистентов выступят Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — Густаву Коррея.

Напомним, на данный момент Словения занимает 3-е место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России находится на 2-м месте, набрав 16 очков. Столько же очков у Хорватии, которая возглавляет группу H. При этом хорваты опережают Россию по дополнительным показателям.

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