Руни анонсировал документальный фильм о карьере и проблемах, с которыми он столкнулся

35-летний экс-форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в документальном фильме впервые расскажет о том, как столкнулся с проблемами с психическим здоровьем.
«Я хочу быть честен и коснуться всего важного, что произошло в моей жизни. Я хочу, чтобы люди увидели меня и мою семью такими, какие мы есть, а не теми, как нас представляют.
Я хочу, чтобы люди действительно лучше понимали меня как личность. На протяжении всей жизни молодые спортсмены переживают трудные периоды, и я часто говорю о тех моментах, когда я был действительно подавлен и не хотел никого не видеть рядом. Общественность получит реальное представление о том, что происходило в моей голове, когда на тебя в юном возрасте давит груз ответственности выступлений за «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии.
За последние 20 лет было много вещей, которые широко освещались, и я чувствовал, что важно, чтобы люди видели, что скрывается за образом семьянина, и каково это было расти в очень проблемном районе Ливерпуля. Этот фильм даст каждому представление об этом.
Трудно оказаться в центре внимания в 16 лет и иметь дело со всем, что связано с игрой за свою страну, всё это было для меня в новинку. Я учился буквально на ногах, мне нужно было познать всё достаточно быстро, конечно, на этом пути тоже были ошибки. Мне интересно рассказать об этом, а людям будет интересно это увидеть», — приводит слова Руни The Telegraph.
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