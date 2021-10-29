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Черчесов — о рекорде Дзюбы: пусть штампует голы дальше. Теперь охотятся за ним

Черчесов — о рекорде Дзюбы: пусть штампует голы дальше. Теперь охотятся за ним
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о новом рекорде форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Он забил 144-й мяч в карьере в РПЛ и стал новым рекордсменом лиги. Дзюба отличился в матче «Зенит» — «Динамо» (4:1). Предыдущим рекордсменом являлся Олег Веретенников.

«Дзюба к этому шёл, он хотел этого. Максимум давал в каждой игре. И в «Спартаке», и в сборной — отдавался. Рад, что я и наш тренерский штаб тоже приложили руку к 144 голам, поэтому радостно вдвойне от этого рекорда.

Думаю, Артём доволен больше тому, что команда выиграла. «Зенит» сделал отрыв.

Пусть Дзюба теперь и дальше штампует голы. Раньше был охотником, теперь охотятся за ним», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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