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Макманаман: не вижу Роджерса в «Манчестер Юнайтед». Ему мешает ливерпульское прошлое

Макманаман: не вижу Роджерса в «Манчестер Юнайтед». Ему мешает ливерпульское прошлое
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стив Макманаман высказался о возможности приглашения главного тренера «Лестер Сити» Брендана Роджерса на пост наставника «Манчестер Юнайтед».

«Не вижу Роджерса во главе «Манчестер Юнайтед». Думаю, у него есть соответствующая квалификация для работы в таком клубе, но, мне кажется, его прошлое с «Ливерпулем» всем будет очень тяжело принять», — цитирует Макманамана Horseracing.net.

Напомним, в СМИ фигурировали сообщения о том, что Роджерс может стать сменщиком действующего наставника «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

С 2019 года Роджерс возглавляет «Лестер». В период с 2012 по 2015 год североирландец работал в «Ливерпуле», с которым занимал второе место в чемпионате Англии в сезоне-2013/2014.

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