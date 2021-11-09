Макманаман: не вижу Роджерса в «Манчестер Юнайтед». Ему мешает ливерпульское прошлое

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стив Макманаман высказался о возможности приглашения главного тренера «Лестер Сити» Брендана Роджерса на пост наставника «Манчестер Юнайтед».



«Не вижу Роджерса во главе «Манчестер Юнайтед». Думаю, у него есть соответствующая квалификация для работы в таком клубе, но, мне кажется, его прошлое с «Ливерпулем» всем будет очень тяжело принять», — цитирует Макманамана Horseracing.net.



Напомним, в СМИ фигурировали сообщения о том, что Роджерс может стать сменщиком действующего наставника «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.



С 2019 года Роджерс возглавляет «Лестер». В период с 2012 по 2015 год североирландец работал в «Ливерпуле», с которым занимал второе место в чемпионате Англии в сезоне-2013/2014.