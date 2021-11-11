Орлов: кажется, у «Спартака» будет 19-й тренер. А им просто надо хотя бы один год выждать

Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил выступление московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Трудно сказать, как на «Спартаке» отразится отставка Витории. Пусть они сами разберутся. Но это будет, кажется, 19-й тренер у них. А им просто надо хотя бы один год выждать. Они обижаются, когда мы начинаем говорить: «Орлов, а что тебе «Спартак» так покоя не даёт?» У меня спрашивают — я отвечаю. Им не нравятся мои ответы, но я же говорю правду. У «Спартака» же девятое место? А им надо говорить так, будто бы они на третьем», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Московский «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 14 туров национального первенства.