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Митрович: Сербия заслужила победу в матче с Португалией

Митрович: Сербия заслужила победу в матче с Португалией
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Нападающий сборной Сербии Александр Митрович прокомментировал победу своей команды в матче квалификации ЧМ-2022 с Португалией. Встреча закончилась со счётом 2:1, Митрович стал автором победного гола. Он отличился на 90-й минуте.

Сборная Португалии вышла вперёд уже на первых минутах, но ещё до перерыва сербы отыгрались, а затем вырвали победу. Благодаря этому результату сборная Сербии заняла 1-е место в своей группе и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира. Португалия теперь сыграет в стыковых матчах.

«Мы провели потрясающий матч и полностью заслужили победу. Мы были лучше во всех аспектах игры. Соперник забил после нашей ошибки, а у нас было 3-4 голевых момента. Я думаю, что мы заслужили победу и путёвку на чемпионат мира в Катар», — цитирует Митровича пресс-служба УЕФА.

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