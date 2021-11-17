Судей матча Аргентина — Бразилия дисквалифицировали за грубые ошибки

Руководство КОНМЕБОЛА решило приостановить на неопределённый срок деятельность уругвайского судьи Андреса Куньи, который выступал в роли главного арбитра на игре Аргентина — Бразилия в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который завершился со счётом 0:0. Об этом сообщает Ge Globo.
Руководство организации сообщило, что арбитр ошибся, не наказав игрока Аргентины Николаса Отаменди в момент его фола на бразильце Рафинье.
Лидером отборочного турнира в Южной Америке является сборная Бразилии. Команда имеет в своём активе 35 очков после 13 туров. Команда ещё раньше гарантировала себе участие на ЧМ-2022, обыграв в прошлом туре дома сборную Колумбии (1:0). После этого матча сборная Аргентины обеспечила себе путёвку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.
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