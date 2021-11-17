Ольга Смородская назвала сборную, с которой России предпочтительнее играть в стыках

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от стыковых матчей сборной России к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«Там такие у нас соперники намечаются тяжёлые, что очень сложно выбрать. Итальянцы тяжёлые, португальцы ничем не легче. Но Северная Македония — лучше всех! Шансы есть всегда. Правда, непонятно, почему чемпионы Европы, итальянцы, не смогли выйти напрямую на чемпионат мира. Но всё бывает, это спорт. Всё зависит от настроя и от подготовки. Будет тяжело, но надо бороться: лёгких путей нет», — цитирует Смородскую «Спорт-экспресс».

Напомним, по результатам игры Россия — Хорватия хорваты выиграли группу и напрямую отобрались на турнир в Катаре. Россияне будут выступать в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.